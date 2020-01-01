Захарова поставила на место Зеленского после его выпада в адрес Лукашенко

"Владимиру Зеленскому не осталось ничего иного, как завидовать собакам", - так прокомментировала "ТВ Центру" очередную колкость украинского президента в адрес своего белорусского коллеги спикер российского МИДа Мария Захарова.

Ранее сегодня Зеленский заявил, что в Беларуси белый шпиц Александра Лукашенко имеет больше прав, чем народ.

"Пока что белому шпицу Лукашенко принадлежит больше прав, чем народу Белоруссии, к сожалению. Был шанс в 2020 году, чтобы это изменить, и, я уверен, будет ещё шанс", - приводит слова Зеленского УНИАН.

Речь идёт о шпице по кличке Умка. Впервые белорусский президент появился с ним на публике в апреле 2020 года на субботнике в Гомельской области. С тех пор собака сопровождает Лукашенко на республиканских и даже международных мероприятиях.

Последнее видео с Умкой появилось на Крещение 19 января. Хозяин шпица окунулся в прорубь, а собака бегала вокруг и сильно лаяла, не понимая, что происходит.