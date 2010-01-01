США должны принять решение по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений до 5 февраля, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью газете "Коммерсант".

По его мнению, то, что президент США Дональд Трамп критикует ДСНВ, означает его недовольство американскими переговорщиками, а не самим соглашением.

Другие заявления Медведева в интервью "Коммерсанту":

— Для диалога Москвы и Вашингтона по контролю над вооружениями нужна нормализация отношений;

— РФ использует комплексный подход для снижения рисков ядерной войны;

— Россия была вынуждена приостановить ДСНВ в 2023 году;

— Деструктивные шаги администрации 46-го американского президента Джо Байдена шли вразрез с принципами ДСНВ;

— Существование ядерного оружия "проветривает мозги" людям с опасными замыслами;

— Без ядерного оружия России бы уже не было;

— Атака на резиденцию президента России Владимира Путина 29 декабря могла стать основой для ответа спецоружием;

— Москва будет "своевременно и жестко" пресекать новые угрозы безопасности.

В сентябре Владимир Путин заявил, что Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ.

Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан в апреле 2010 года в Праге президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой.