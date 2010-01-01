США должны принять решение по ДСНВ до 5 февраля, заявил Медведев

США должны принять решение по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений до 5 февраля, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью газете "Коммерсант".
По его мнению, то, что президент США Дональд Трамп критикует ДСНВ, означает его недовольство американскими переговорщиками, а не самим соглашением.
Другие заявления Медведева в интервью "Коммерсанту":
— Для диалога Москвы и Вашингтона по контролю над вооружениями нужна нормализация отношений;
— РФ использует комплексный подход для снижения рисков ядерной войны;
— Россия была вынуждена приостановить ДСНВ в 2023 году;
— Деструктивные шаги администрации 46-го американского президента Джо Байдена шли вразрез с принципами ДСНВ;
— Существование ядерного оружия "проветривает мозги" людям с опасными замыслами;
— Без ядерного оружия России бы уже не было;
— Атака на резиденцию президента России Владимира Путина 29 декабря могла стать основой для ответа спецоружием;
— Москва будет "своевременно и жестко" пресекать новые угрозы безопасности.
В сентябре Владимир Путин заявил, что Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ.
Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан в апреле 2010 года в Праге президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой.