Все жилые дома и соцобъекты обеспечены теплом и водой в Мурманске

Все жилые дома и социальные объекты обеспечены теплом и водой в Мурманске на фоне перебоев с электричеством, сообщил 26 января губернатор Андрей Чибис. Он добавил, что в 80% домов стабильное электроснабжение.

Чибис рассказал, что специалисты, которые восстанавливают линии электропередачи, работают в очень тяжелых погодных условиях. Из-за рельефа местности трудно доставить необходимую технику, а вертолету не удалось совершить посадку из-за нулевой видимости.

"Но специалисты работают на грани возможностей, пробуют вновь и вновь сделать всё возможное, чтобы наладить линии, однако конкретные сроки пока назвать сложно", — написал губернатор в своих соцсетях.

Два дня назад режим повышенной готовности из-за массового блэкаута ввели в Мурманской области. Позже зафиксировали обрушение пяти опор ЛЭП после обследования электроснабжения, сообщил 24 января Чибис.