Горная выработка обрушилась в Оренбургской области

На одном из предприятий Оренбургской области обрушилась горная выработка. Об этом 26 января сообщили в ГУ МЧС по региону.

Работник Гайского горно-обогатительного комбината получил смертельные травмы, сообщили чуть позже ТАСС в пресс-службе "Гайского ГОКа".

Комбинат работает в штатном режиме, уточнили в пресс-службе. Других пострадавших нет.

"На предприятии сформирована комиссия, которая выясняет причины и обстоятельства произошедшего. В связи с трагическим случаем руководство и коллектив ПАО "Гайский ГОК" выражает глубокие соболезнования родным и близким, им будет оказана вся необходимая помощь", - рассказали на предприятии.