Засёк и ликвидировал дрон неприятеля: новые подвиги героев СВО

Новые подвиги российских военнослужащих в ходе спецоперации. Сержант Евгений Нижников с подчинёнными, прикрывая передовые отряды, получил информацию о приближении вражеского беспилотника. Евгений поразил его меткими выстрелами. Сменив место дислокации, миномётный расчёт Нижникова уничтожил огневые точки и живую силу противника.

Ефрейтор Александр Рахно, продвигаясь к позициям ВСУ в составе штурмовой группы засёк и ликвидировал дрон неприятеля из штатного оружия. Это позволило нашим бойцам без потерь добраться до вражеских укреплений и закрепиться на новых рубежах.