В Мурманске и Североморске проезд в транспорте стал бесплатным на фоне блэкаута

В Мурманске и Североморске до полного восстановления энергоснабжения введён бесплатный проезд на общественном транспорте. В регионе накануне объявлен режим ЧС.

Несколько часов назад стало известно, что все жилые дома и социальные объекты обеспечены теплом и водой. На данный момент электричество появилось у 80 процентов потребителей.

В минувшую пятницу в Мурманской области из-за штормового ветра были повреждены опоры ЛЭП и произошли масштабные отключения. Энергетики в круглосуточном режиме ведут восстановительные работы. Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".