ПВО сбила 40 дронов ВСУ над российскими регионами в ночь на 26 января

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, в период с 23.00 мск 25 января до 7.00 мск 26 января над территорией Краснодарского края было сбито 34 дрона ВСУ. Четыре беспилотника уничтожено над акваторией Азовского моря и по одному украинскому БПЛА - над Брянской и Калужской областями.

Оперштаб Краснодарского края сообщил в Telegram, что обломки сбитых беспилотников обнаружены на территории четырех частных домовладений в Славянске-на-Кубани. Кроме того, фрагменты дронов упали на территории двух предприятий в этом населенном пункте. Один человек пострадал, он госпитализировали с травмой, не угрожающей жизни.