Есть погибшие: паром с сотнями пассажиров затонул у Филиппин

По меньшей мере 15 человек погибли при крушении парома у берегов Филиппин.

48 человек числятся пропавшими без вести, сообщил местный телеканал GMA News. 317 человек были спасены с судна. Поисково-спасательная операция продолжается.

Трагедия произошла в ночь на 26 января примерно в одной морской миле от провинции Басилан. Пассажирский и грузовой паром M/V Trisha Kerstin 3 следовал из города Замбоанга на остров Холо. Судно затонуло в условиях хорошей погоды и спокойного моря. На борту находились 332 пассажира и 27 членов экипажа.

По предварительным данным, судно не было перегружено. Причины ЧП выясняются.