Имущество Полежайкина из "Папиных дочек" объявили в розыск

Имущество актера Михаила Казакова объявлено в розыск. Он известен по роли Ильи Полежайкина в сериале "Папины дочки".

Как оказалось, актер задолжал почти два миллиона рублей, из них более 1,4 миллиона рублей касаются неоплаченных кредитов.

В результате специализированное подразделение Федеральной службы судебных приставов (ФССП) объявило в розыск имущество актера, пишет ТАСС со ссылкой на судебные материалы. О каком именно имуществе идет речь, не уточняется.

В сентябре 2025 года Казаков попал в реестр злостных неплательщиков алиментов на "Госуслугах". Бывшая жена через суд добилась выплат на содержание их общего сына и её дочери, в отношении которой Казаков установил отцовство. Осенью прошлого года его долг по алиментам составлял 224 тысячи рублей.

Ранее Казакова обвинили в домашнем насилии. Якобы актер поднимал руку на падчерицу и своего сына Мирослава, а также пытался убить супругу Елену шампуром.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>