Разбитый инсультом актер Белоголовцев четыре часа пролежал без помощи: "Это была бы достойная смерть комика. Помер в туалете!"

Сергей Белоголовцев стал гостем программы "Звезды сошлись". Он рассказал о том, как его разбил инсульт.

Известный актер появился на публике в серых брюках, футболке в тон и вязаном кардигане. От яркой внешности некогда популярного комедийного артиста не осталось и следа.

Он рассказал, что врачи не дали конкретного ответа, почему на него свалилось такое несчастье. "Они спрашивали: "Ну, что, рассказывай, напился накануне, нервничал, уволили, наконец, тебя?". Я говорю: "Никакого стресса не было, алкоголя не было, видимо, накопленная негативная энергия взорвала мне мозг"… Иногда уставал, иногда не высыпался. Давление прыгало давно. Не очень тщательно следил за ним", - поведал Белоголовцев.

Он посоветовал всем, у кого имеются проблемы с давлением, обратиться за помощью к кардиологу. Кроме того, актер рассказал, как его сразил инсульт.

"Это была бы, конечно, достойная смерть комика. Помер в туалете! Сделал уборку, в ванной на влажном полу поскользнулся, чтобы не упасть, извернулся, сел на задницу и что-то стало нехорошо, прилег на бочок. Открываю глаза и вижу мою любимую сестру, она говорит: "Ну-ка улыбнись, да у тебя инсульт!". А я говорю: "Все ты выдумываешь!" - поведал актер.

Впоследствии оказалось, что Белоголовцев пролежал четыре часа на полу. Дело в том, что дома никого, кроме собаки, не было. Уже потом пришла сестра.

В настоящее время актер проходит реабилитацию, однако восстановление идет медленно. У него есть проблемы с левой рукой и левой ногой. "Чашку пока не держу", - признался артист.

