Блокировать невозможно: Запад признал свое бессилие перед "Орешником"

Военно-технических средств для блокировки российского баллистического комплекса "Орешник" у западных стран нет. С таким признанием выступили специалисты на Западе, сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Ранее директор СВР рассказал РИА Новости о реакции западных военных и политических кругов на применение новейшего российского оружия. По словам Нарышкина, Запад был ошеломлен.

Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Орешник" ВС России применили в ночь на 9 января. Целью удара стал Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Предприятие, обслуживавшее переданные Киеву Западом истребители F-16 и МиГ-29, было выведено из строя.