Группа боевиков "Азова"* сдалась в плен под Димитровом

Пять групп боевиков группировки "Азов"* (признанной террористической и запрещенной в России) попали в окружение в районе Димитрова. Об этом рассказали шестеро попавших в плен "азовцев".

Как сообщает ТАСС со ссылкой на рассказ пленных, остальные четыре попавшие в окружение группы были уничтожены. Подразделение в составе шестерых боевиков сдалось в плен вместе с командиром - темнокожим Даниэлем.

Тем временем, по данным Минобороны России, артиллеристы группировки "Южная" уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ. Также на константиновском направлении ликвидирован пункт временной дислокации украинских военных, обнаруженный российскими разведчиками. Уничтожено около 20 военнослужащих ВСУ.

_______________________________________________________

*Группировка признана террористической и запрещена на территории РФ