Дана Борисова пожаловалась на дочь: "Она ткнула меня в самое больное"

В августе прошлого года единственной дочери ведущей Даны Борисовой Полине исполнилось 18 лет. После этого, утверждает блондинка на шоу "Звезды сошлись", их отношения с наследницей испортились.

"Как это ни печально. Она на совершеннолетие буквально в ту же ночь превратилась из Золушки в тыкву, переехала к молодому человеку", - сообщила Дана.

Борисова подчеркнула, что процесс сепарации для них с дочкой прошел не так болезненно, как ожидалось. Однако расставание случилось ненадолго. По словам Даны, отношения Полины с ее возлюбленным оказались очень бурными: то сходились, то расставались. Кроме того, призналась Борисова, ей избранник наследницы не очень понравился, потому что на 15 лет старше.

Но и между мамой и дочкой отношения не менее эмоциональные. "У нас была совместная поездка, где я услышала массу обидных слов, неприятных. Она ткнула меня в самое больное — что у меня была зависимость. Но я уже восемь лет в трезвости", - пожаловалась Борисова.

Появилась в студии и сама Полина. Она рассказала, что в последнее время часто слышала от матери много обидных слов, касающихся ее внешности. "Мама считает, что я очень толстая, мне надо худеть… Слышу: "Ты кабаниха, я не могу смириться, как ты выглядишь", - сообщила Полина.

Дана считает, что дочь сильно поправилась, когда жила со своим возлюбленным. "Они питались одними доставками… Если не мама ей это скажет… Я же не в грубой форме", - заявила Борисова.

Телеведущая объяснила, что просто желает лучшего для дочери, хочет помочь ей, вдохновить.

