Регионы помогают Мурманской области восстановить электроснабжение

В Мурманской области аварийные бригады работают в круглосуточном режиме, чтобы восстановить энергоснабжение. В регионе ввели режим ЧС.

В суровой тундре в нескольких километрах от Мурманска энергетики работают круглосуточно - сильный мороз и ветер, мощное обледенение и непроходимые сугробы, в которых застревает даже тяжёлая гусеничная техника. Взамен поврежденных устанавливают временные опоры линии электропередач - чтобы вернуть свет, тепло и водоснабжение в дома.

Из Ленинградской области и Карелии сюда отправили новые опоры линии электропередачи. На место также прибыли бригады специалистов из регионов. С трудом, но везут и дополнительную технику - местность рельефная, много крутых подъемов, кругом снег. Сейчас удалось вернуть электроснабжение в 80% домов, а также обеспечить жителей водой и теплом. Губернатор Чибис сообщил, что восстановление энергоснабжения с временными опорами ЛЭП займёт как минимум сутки, а полная ликвидация аварии - не меньше недели.

Пять опор ЛЭП в Мурманской области обрушились 23 января - шёл мокрый свет со шквалистым ветром, на линиях образовались гололёд и изморозь. Жители Мурманска и Североморска остались без электричества, тепла и воды. В области введен режим ЧС. Работают пункты помощи, где можно зарядить телефоны, согреться и поесть. Людям раздают продукты, разворачивают полевые кухни.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности. Оказалось, что срок службы обрушившихся опор превышал 40 лет. Расследование продолжается.

Суровая погода и на Камчатке - после затяжных снегопадов улицы покрыты сугробами. На помощь пришла Москва - в регион спецрейсом отправили спецтехнику.

Снегопады накрыли даже южные регионы. Зимняя непогода не отступает из Краснодарского края. На Трассе "Дон" в районе Горячего Ключа сегодня произошла массовая авария с участием 20 автомобилей. Движение здесь затруднено.

А в столице, только оправившейся после аномального снегопада, в ближайшие двое суток может выпасть половина месячной нормы осадков. Синоптики предупреждают: сугробы будут выше полуметра. Так что москвичам снова пора готовить лопаты.