Воздушная тревога звучала этой ночью на территории Украины. Взрывы гремели в подконтрольном ВСУ Запорожье. Прилёты зафиксированы в Днепропетровской и Харьковской областях. В Черниговской - атакой "Искандеров" уничтожены ангары с ударными БПЛА.

Тяжёлые бои идут на Запорожском направлении спецоперации. Наши штурмовые отряды продвигаются в населённом пункте Приморское. А операторы БПЛА ведут охоту за подразделениями боевиков, пресекая любые попытки радикалов собрать кулак для контратаки.

Наступление наших десантников в районе Сумского приграничья прикрывают расчёты РСЗО "Град". Получив координаты противника от разведки, артиллеристы уничтожили вражескую пехоту, которая пыталась закрепиться вблизи одного из населённых пунктов.

Боевое дежурство в зоне СВО несут и сверхманёвренные многоцелевые истребители Су-35. Во время очередного вылета авиация нанесла удар по живой силе ВСУ в зоне ответственности "Центральной" группировки.