Судно не было перегружено: что известно о крушении пассажирского парома на Филиппинах

Растёт число жертв крушения пассажирского парома на Филиппинах, произошедшего этой ночью. По последним данным, погибли 15 человек, ещё 28 числятся пропавшими без вести. Береговая охрана продолжает поисково-спасательную операцию. В нашем посольстве в Маниле пока нет информации о том, были или нет на борту россияне.

Измождённые люди с трудом поднимаются на борт спасательного судна. Их тут же доставляют на берег и укрывают термическими одеялами. Поисковая операция стартовала ночью. Чтобы найти в кромешной темноте более 300 человек, были экстренно мобилизованы все находившиеся поблизости силы.

ВВС отправили на поиски самолёт и вертолёт, не остались в стороне от человеческого горя и местные рыбаки. Трагедия произошла около двух часов ночи. Парому из города Замбоанга предстояло преодолеть около 140 километров до острова Холо. Но не пройдя и половины пути, судно дало течь и быстро затонуло в одной морской миле от острова Басилан. Предположительной причиной аварии называют техническую неисправность. Начато расследование. В Береговой охране отмечают: на море был штиль, а сам паром перед выходом проверили.

"Судно не было перегружено. Его максимальная пассажировместимость 350 человек, а фактическое количество пассажиров на борту, согласно заявлению капитана, составляло 332 человека", - сообщил Ронни Гаван, командующий Береговой охраной Филиппин.

И 27 членов команды. На данный момент не известна судьба 28 человек. Большинство спасли, 15 погибли. В нашем посольстве сообщают: российских граждан на борту, вероятно, не было.