Рекордные снегопады привели к жертвам в США

В США из-за рекордных морозов и снегопадов погибли семь человек. В 21-м штате введено чрезвычайное положение. Наиболее тяжёлая ситуация - на восточном побережье.

По всей стране отменены до 15 тысяч авиарейсов - это самый высокий показатель со времён пандемии. Не работают аэропорты Вашингтона. Более миллиона домов остались без электричества.

В Нью-Йорке закрыты школы. Гололёд и заносы на дорогах спровоцировали множество аварий. Непогода внесла вынужденные коррективы в жизнь 200 миллионов человек.

По предварительной версии, метель стала причиной крушения частного самолёта в аэропорту штата Мэн. На борту находились 8 человек - их судьба пока неизвестна. Мощные снегопады с сильным ветром обрушились и на соседнюю Канаду.