Собянин рассказал о зимних развлечениях в Москве

Свыше 700 километров лыжных трасс и тысячи катков работают этой зимой в Москве. Как рассказал сегодня в своём блоге мэр Сергей Собянин, в каждом округе столицы множество вариантов для активного отдыха на свежем воздухе. И некоторые из них заслуживают особого внимания.

Так, на юге города - на Царской набережной в музее-заповеднике Коломенское - один из самых протяжённых катков России. Более 14 миллионов светящихся лампочек вечером создают там волшебный эффект звездного неба.

А в парке 850-летия Москвы - крупнейшая в мире лыжная трасса в пределах города с искусственным оснежением. Её длина около 13 километров.