В Москве стартовал VI сезон молодёжного проекта "Твой ход"

В Москве дали старт шестому сезону молодёжного проекта "Твой ход", который объединяет студентов со всей страны. Церемония прошла накануне в Национальном центре "Россия".

В этом году предусмотрено пять конкурсных направлений. Кроме того, проект расширил и географию проведения - участвовать в нём и продемонстрировать свои таланты могут также студенты из дружественных стран. Организаторы подчёркивают: проект открывает новые возможности для реализации своих идей и карьерного роста, что укрепляет кадровый и интеллектуальный потенциал страны.

"Это вообще национальная цель к 2030 году, чтобы каждый второй был общественно активен, а людей, которые верят в самореализацию в нашей стране, патриотичные - это было абсолютное большинство. Такие проекты, как сегодня, проект общества "Знание", проекты Добро.рф, "Россия - страна возможностей", Росмолодёжи в целом помогают воспитывать лидеров в нашей стране", - отметил Артём Метелев, председатель комитета Государственной думы по молодёжной политике.