В Дагестане мужчины спасли женщину с ребенком из тонущего такси

В столице Дагестана хотят наградить мужчин, которые спасли женщину и ребёнка из тонущего такси. Машина упала в канал. На выручку пришли случайные прохожие - они забрались на трубу, которая проходит над водой, и вытянули мальчика из плывущего по течению автомобиля. Подвигом спасателей восхитились и за рубежом.

Жители рассказывают, что на этом участке дороги вдоль канала имени Октябрьской революции одностороннее движение, но знаков мало, и автомобилисты, кто не знает, часто путаются. Видно, что встречная машина съезжает в воду. Как потом объяснил водитель, дорога была очень скользкой. Белый "Фольксваген" плывёт по каналу. В салоне, помимо таксиста, пассажиры - женщина с маленьким внуком.

На помощь бросились проходившие мимо люди. В том числе студент юрфака Ассадула Магомедов. Он просто повис на трубе - помогла спортивная подготовка, и ловко успел схватить ребёнка, которого через окно передал водитель.

Остальные спасатели, один даже успел раздеться, если вдруг придётся прыгать в воду, страховали друг друга и по цепочки передали мальчика на берег. По такой же схеме хотели спасти взрослых возле следующей трубы, но машина начала тонуть. В воду всё-таки лезть пришлось. Для страховки Алимурзу обвязали буксировочным тросом.

"Это всё было резко, быстро. Вода была очень холодная. Вы сами знаете - на улице зима. Пришлось прыгнуть в воду. Всё что полагалось от меня, я сделал. После чего я уехал домой", - рассказал Алимирзе Наврузбеков.

"Ей помог таксист выбраться из машины. Выбраться на берег ей помогли мы. Взяли друг друга за руки и вот так цепочкой стояли - вытащили женщину. А водитель сам выбрался", - говорит Ассадула Магомедов.

Скорая помощь и МЧС приехали очень быстро, но к этому моменту все были на берегу. Даже переодеты и согреты местными жителями, которые, услышав крики на улице, выбежали из домов.

Имена дагестанских героев теперь знают даже читатели таблоида "Сан". Это был невероятный момент - написали в Лондоне. Британские журналисты не поскупились на эпитеты.

В этот же канал в феврале прошлого года упал автомобиль, в салоне которого находились четыре женщины, одна из которых была беременной. Выбраться из машины они не могли. Автомобиль уходил под воду, а движения сковывал ледяной холод. И тогда тоже на помощь бросились прохожие. Молодые парни, спортсмены.

Спасители мальчика, его бабушки и таксиста вспоминают, что самые яркие чувства были ужасающий холод и радость, когда все трое оказались на берегу. Скромно признаются: они просто оказались в нужное время в нужном месте. А если не они, то другие бы обязательно пришли на помощь.