В России могут ввести зеленые и бирюзовые номера для авто

В Национальном автомобильном союзе (НАС) добавить зеленые и бирюзовые номера для автомобилей.

Автор инициативы, глава НАС Антон Шапарин, рекомендовал определить зеленый цвет для обозначения электрических автомобилей, а бирюзовый - для беспилотных машин.

Цветовая градация упростит работу сотрудников ГИБДД, а также повысит уровень безопасности на дорогах, уверены эксперты. Практика цветных номеров для разных типов машин в настоящий момент используется во всем мире, пишет Telegram-канал SHOT.

В настоящий момент в России существует четыре вида цветов автомобильных номеров: красный – для дипломатических работников, синие – для органов внутренних дел, черные – для Минобороны, желтые – для такси.