Клинтон призвал американцев выступить против Трампа

Бывший президент США Билл Клинтон осудил "ужасные сцены" в Миннеаполисе, где жители протестуют против произвола американской пограничной службы. Он заявил, что американцам необходимо объединиться и выступить против главы Белого дома Дональда Трампа, передает The Hill.

По словам Клинтона, все, кто верит в обещания американской демократии, должны показать, что страна по-прежнему принадлежит народу. По его словам, происходящее в Миннеаполисе может определить историю на долгие годы вперед, в связи с чем американцам необходимо отстоять свою свободу.

Федеральные агенты Иммиграционного контроля США 24 января открыли огонь по сотруднику отделения интенсивной терапии Алексу Джеффри Претти. В полиции заявили, что Претти был вооружен пистолетом с двумя магазинами, а действия федералов назвали самообороной.