Власти планируют ограничить количество платных мест в колледжах

В России могут ограничить платные места в колледжах по аналогии с вузами.

Депутаты намерены сократить количество коммерческих мест на гуманитарных и экономических направлениях, которые являются популярными у подростков, но невостребованными на рынке труда.

"Массовый платный набор чаще всего встречается на популярных у школьников, но невостребованных на рынке труда программах. В то же время реальный сектор экономики испытывает нехватку квалифицированных рабочих и специалистов", - сообщила вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко в интервью "Известиям".

В настоящий момент в России колледжи самостоятельно определяют количество платных мест. После вступления закона в силу, их количество будет определять правительство.

В вузах уже идет программа сокращения платных мест. В перечень включены более 40 специальностей уровня бакалавриата и специалитета.