ВС России нанесли удар по аэродрому ВСУ в Кировоградской области. В результате уничтожено два украинских ударных вертолета Ми-24 и один многоцелевой Ми-8. Цели поразили расчеты реактивных БПЛА-камикадзе типа "Герань", сообщил Telegram-канал "Военный обозреватель".

Как сообщает канал со ссылкой на украинские ресурсы, для атаки на полевой аэродром ВСУ в Кировоградской области российская армия впервые использовала беспилотник-камикадзе типа "Герань" с ручным управлением. Дроны были оборудованы терминалами Starlink в качестве средства связи.

Ранее глава киевского режима сообщил, что за прошедшую неделю российские войска запустили по объектам ВСУ более 1700 ударных дронов. Как заявил Владимир Зеленский во время визита в Вильнюс, также ВС России применили свыше 1380 управляемых авиабомб и 69 ракет разных типов.