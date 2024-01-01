Собянин рассказал о планах развития дорог в Коммунарке и Южном Бутове

Более пяти километров дорог будет построено и реконструировано в Коммунарке и Южном Бутове. Об этом в понедельник в своем Телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Работы пройдут в районе четвёртого участка трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, который тянется от станции "Новомосковская" Сокольнической линии метро до улицы Поляны. Движение там открывалось в два этапа: в 2024-м и 2025 годах", - говорится в сообщении.

Более подробная информация – в соцсетях мэра столицы. Как отмечается, все работы на объектах планируется завершить в следующем году.

Ранее сообщалось, что для обслуживания "Большого Сити" построят около 25 километров дорог. Это один из важных столичных центров экономической активности.