Mash: долгая и мучительная икота довела Марию Аронову

Мария Аронова обратилась к врачам с жалобами на долгие и мучительные приступы икоты. В результате обследования медики обнаружили у прославленной артистки воспаление пищевода и стеатогепатит — это ожирение печени с признаками повреждения клеток, передает Mash.

Ситуация осложняется тем, что у Марии Ароновой сахарный диабет второго типа. Врачи назначили актрисе строгую средиземноморскую диету и регулярный контроль липидов крови. Артистка остается под наблюдением врачей до стабилизации показателей.

К слову, два года назад Мария Аронова уже жаловалась на проблемы со здоровьем. Была информация, что актриса оказалась в Боткинской больнице. У нее якобы обострился остеохондроз позвоночника. Однако вскоре Мария Аронова опровергла эти данные.

