Кремль отказался публично обсуждать повестку переговоров по Украине

Москва не будет публично обсуждать отдельные положения переговоров по Украине.
Обнародование отдельных фрагментов переговоров неправильно, заметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что территориальный вопрос имеет для Москвы принципиальную значимость.
Продолжение трехсторонних контактов намечено на следующую неделю, точной даты пока нет, добавил представитель Кремля.
"Вряд ли возможно дружелюбие на переговорах по Украине, но если они идут, то нужно чего-то пытаться достичь", - сказал он (цитата по РИА Новости).