Кремль отказался публично обсуждать повестку переговоров по Украине

Москва не будет публично обсуждать отдельные положения переговоров по Украине.

Обнародование отдельных фрагментов переговоров неправильно, заметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что территориальный вопрос имеет для Москвы принципиальную значимость.

Продолжение трехсторонних контактов намечено на следующую неделю, точной даты пока нет, добавил представитель Кремля.