Актриса и ведущая Вероника Ганич умерла в 59 лет

Накануне, 25 января, не стало о смерти известной актрисы, звезды сериала "Кулагин и партнеры", телеведущей, ресторатора Вероники Ганич. Она скончалась на 60 году жизни.

Сообщается, что причиной смерти стало онкологическое заболевание, однако какое именно, пока неизвестно, передает Starhit.

Печальную новость сообщила специалист по PR-сопровождению ресторанов Юлия Енькова. "Лучезарная, искренняя, интеллигентная, очень теплая по энергетике и одновременно мега-деятельная — она была не просто журналистом, а настоящим другом... Нет слов! светлая память", - высказалась Енькова.

Напомним, Вероника Ганич окончила Высшее театральное училище имени Щукина. Она работала на телевидении, а также снималась в сериалах "Место убийцы вакантно...", "Гаражи" и в фильмах "Это я – дурочка", "Билет в красный театр, или Смерть гробокопателя". Ее партнерами были Олег Басилашвили, Александр Фатюшин, Роман Мадянов и другие звезды советского и российского кино.

К слову, ранее также от болезни умерла актриса Анастасия Городенцева. 42-летняя артистка скончалась еще летом прошлого года, однако лишь сейчас печальное известие распространилось в Сети. Почему близкие так долго молчали об этом, неизвестно.

