Песков: Россия продолжит реализацию совместных проектов с Венесуэлой

Россия поддерживает постоянные контакты с руководством Венесуэлы по дипломатическим каналам. Также для Каракаса приоритет - развитие отношений с Москвой, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что у Москвы и Каракаса целый ряд совместных проектов, в продолжении которых заинтересованы обе стороны. У России - инвестиции в Венесуэле. И уполномоченного президента Венесуэлы Делси Родригес в Москве хорошо знают.

Родригес принесла присягу в качестве лидера Венесуэлы после военной операции США 3 января. Американские спецслужбы захватили и вывезли из страны законного президента боливарианской республики Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес, передает ТАСС.