В Кремле оценили последствия возможного удара США по Ирану

Очередной шаг к серьезной дестабилизации в ближневосточном регионе – так оценили в Кремле возможный удар США по Ирану. О последствиях решений вашингтонской администрации высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как сообщалось ранее, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи укрылся в подземном бункере в Тегеране. Такое решение было принято после предупреждений высокопоставленных представителей служб безопасности и армии о возросших рисках удара со стороны США.

Представитель Кремля, комментируя ситуацию, подчеркнул, что Россия продолжает прилагать усилия для деэскалации напряженности в ближневосточном регионе. По словам Пескова, Москва ожидает от всех сторон сдержанности и ориентированности на мирные переговоры, передает РИА Новости.