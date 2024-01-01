Не выдержала: вот почему расстались Григорий Лепс и Аврора Киба

Накануне, 25 января, Аврора Киба официально объявила о расставании с Григорием Лепсом. "Много всего доброго, теплого и хорошего было на нашем совместном пути. Эта история заканчивается на ноте благодарности и взаимоуважения. Никакой драмы", - сообщила Аврора на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

При этом Киба не стала уточнять, что стало причиной расставания. В Сети, впрочем, многие судачат, что отношения Авроры и Григория с самого начала походили на пиар-роман. Мало кто верил в искренность чувств пары.

Однако "Антиглянец" утверждает, что Киба и Лепс встречались на самом деле. "И миллион роз в подъезде, и аховый шоппинг в Бодруме, и мамин шок, и представление друзьям, и кольца - все не бутафорское", - утверждает телеграм-канал.

Он же сообщает и причину расставания Авроры и Григория. По его данным, с ноября 2025 года прославленный исполнитель "пустился в такое сольное турне", что его юная избранница просто не выдержала.

Напомним, в 2024 году певец появился на красной дорожке под ручку с юной красавицей Авророй. Девушке тогда не было и 20 лет. Довольный Григорий назвал ее своей невестой. С тех пор в Сети к Авроре прилипло прозвище "невеста-внучка" из-за внушительной разницы в возрасте.

