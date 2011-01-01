Собянин: Два новых пожарно-спасательных подразделения начали работу в ТиНАО

Российская столица находится на лидирующих позициях по уровню противопожарной защищенности среди крупнейших мегаполисов во всем мире. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, два новых пожарно-спасательных отряда приступили к дежурству в ТиНАО. В пожарно-спасательном гарнизоне города – порядка 18 тысяч человек.

"За последние годы число пожаров и их последствий сократилось в четыре раза, а время прибытия спасателей на вызов в любую точку составляет менее семи минут. Мы продолжаем развивать необходимую инфраструктуру", - говорится в сообщении.

Более подробная информация – в соцсетях мэра Москвы.

Ранее Собянин утвердил продолжение модернизации московской службы спасения на воде. Более 50 пожарных депо построили и отремонтировали в столице с 2011 года.