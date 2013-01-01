Шумахеру разрешили передвигаться по дому

Михаэль Шумахер больше не прикован к кровати. Семикратный чемпион "Формулы-1" начал передвигаться по дому в инвалидном кресле с помощью медицинского персонала, сообщает Daily Mail.

Передвигаться самостоятельно бывший гонщик все же не может. Его возят по дому медсестры и терапевты, пишет посетивший особняк журналист издания. Ранее сообщалось, что легенда "Формулы-1" полностью зависит от опекунов и нуждается в постоянной заботе.

Трагедия, в результате которой гонщик оказался в нынешнем положении, произошла в Альпах в декабре 2013 года. Михаэль Шумахер получил черепно-мозговую травму, катаясь на горных лыжах, он впал в кому. Бывший пилот "Формулы-1" восстанавливается на собственной вилле, которая располагается на берегу Женевского озера.