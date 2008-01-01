Звезда сериала "Дикий ангел" Факундо Арана разводится с женой

Известный аргентинский актер Факундо Арана подал на развод с супругой Марией Сусини спустя 19 лет брака, передает Еlcordillerano. Что стало причиной расставания, пока неизвестно.

Для многих интернет-пользователей новость стала шоком, ведь Факундо Арана и Мария Сусини считались одной из самых крепких пар. Актер и модель были вместе с 2008 года, а в 2012 году официально оформили отношения. У Факундо и Марии трое детей: 17-летняя Индия и 16-летние близнецы Яко и Моро.

Кстати, в Сети судачат, что Арана мог увлечься другой женщиной. Поговаривают, что это его коллега, актриса Наталия Орейро, с которой они блистательно сыграли в сериале "Дикий ангел". Актеры были такими темпераментными и искренними, что многие фанаты до сих пор уверены, что и в жизни они были неравнодушны друг к другу.

Однако в недавнем интервью Наталия Орейро призналась, что с Факундо Араной у них сложились исключительно дружеские отношения. Актриса объяснила, что блондины просто не в ее вкусе, ей нравятся совсем другие мужчины.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>