В Новороссийске 23 человека оказались заблокированы в автобусе

В Новороссийске 22 пассажира и водитель оказались заблокированы в рейсовом автобусе после ДТП.

Авария произошла на трассе возле хутора Семигорский. Автобус совершил лобовое столкновение с легковым автомобилем и съехал в кювет.

В настоящий момент спасатели помогают пассажирам выбраться из заблокированного автобуса, сообщил мэр города Андрей Кравченко. По предварительным данным, пострадавших нет.

Точные обстоятельства аварии выясняют правоохранительные органы.

Ранее сообщалось о массовой аварии на трассе М-4 "Дон" в Краснодарском крае из-за гололеда. В районе Горячего Ключа столкнулись около 20 машин. Пострадал один человек.