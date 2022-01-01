Волонтеры ЦАО помогают жителям новых регионов, бойцам СВО и полевым госпиталям

Активисты Центрального административного округа столицы (ЦАО) поддерживают бойцов спецоперации и жителей новых регионов и отправляют гуманитарную помощь по запросам служащих на фронте. Об этом в понедельник сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу префектуры ЦАО.

"В Центральном административном округе столицы работают десятки объединений, которые помогают бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции (СВО), и жителям новых территорий. Одним из таких объединений является гуманитарный проект района Якиманка "Покров". С 2022 года он помог уже более чем 840 семьям с детьми, проживающим в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областях. Общий объем посылок составил более пяти тонн. Кроме того, москвичи, проживающие в районе Арбат, организовали специальную акцию по сбору фронтовых аптечек для обеспечения бойцов и полевых госпиталей лекарствами и расходными материалами", – говорится в сообщении.

Более подробная информация – в материале АГН "Москва".

Ранее сообщалось, что за 2025 год жители Северного Тушина направили более 70 тонн помощи в зону СВО. Они оказывают поддержку бойцам еще с 2022 года. Собранные вещи отправляют примерно раз в месяц.