Москва готовится к переменчивой погоде

Москва готовится к обильным снегопадам. Осадки в городе начнутся уже предстоящей ночью и продлятся как минимум до четверга. Сугробы могут вырасти на 40 сантиметров. Из-за гололедицы жителей призывают быть осторожнее. Испытывает на прочность горожан и мороз. А вот плюсовой температуры, которую обещали в конце этой недели, видимо, всё же не будет.

Быстро и молча бегут сегодня москвичи по улицам. Холодно так, что с трудом можно выговорить пару слов. И сложно поверить синоптикам, которые утверждают - в столице потеплело. Ночью уже было не -30, как с пятницы на субботу, а всего-то -18. А сейчас и вовсе -9. Впрочем, в домах, несмотря на сильные перепады температур, в эти дни было тепло и комфортно.

День и ночь городские службы контролируют, как справляются комплексы жизнеообеспечения города. Один небольшой тепловой пункт обогревает 6 многоэтажек и два офисных центра. Впервые с начала отопительного сезона система теплоснабжения столицы вышла на максимальные показатели. 130 градусов: вода такой температуры бежала по теплотрассам в морозные ночи. Каждая котельная оборудована специальным "умным" механизмом.

"На северной стороне каждого теплового пункта есть датчик наружного воздуха. Автоматика понимает, какая сейчас температура на улице. Ночью подаётся чуть теплоносителя на нагрев, днём, когда температура повышается, чуть меньше теплоносителя", - сообщил Дмитрий Филатов, представитель ПАО МОЭК.

В контакт-центрах МОЭК увеличили количество операторов, чтобы жители Москвы в случае возникновения проблем с отоплением могли быстрее получить обратную связь. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний. В такой мороз многие москвичи предпочитают прогулкам пребывание дома. А значит, чаще пользуются электроприборами.

"Период пониженных температур, безусловно, влияет на потребление электроэнергии, оно возрастает в эти периоды, но на сегодняшний день и мощности, и состояние оборудования позволяют говорить об уверенном прохождении нами и этого периода", - отметил Павел Кольцов, заместитель технического директора по АСТУ и связи АО "ОЭК".

Особое значение стабильная подача электричества имеет для работы метро, железнодорожного транспорта, предприятий, медицинских и учебных учреждений.

"Мы контролируем уровень напряжения, уровень нагрузок, и другие параметры. Такая работа на системной основе позволяет своевременно выявлять возможные отклонения, не допуская серьёзных технологических нарушений", - рассказал Владимир Сергеев, начальник управления кабельных сетей Западного округа филиала ПАО "Россети Московский регион" - "Московские кабельные сети".

Немало усилий потратили городские службы, чтобы очистить город от гигантского количества снега, выпавшего в столице несколько дней назад. Пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта и объектам социальной сферы - огромные сугробы предстояло вывезти с улиц города. И Москву ждёт ещё одна мощная волна осадков.

В течение недели мощных снегопадов будет несколько. Столица по высоте сугробов может побить рекорд 70-летней давности.