Собянин осмотрел ход реконструкции школы №218 в Тимирязевском районе

В Тимирязевском районе Москвы уже больше чем на половину реконструировали школу 218. Как идут работы, сегодня проверил мэр столицы Сергей Собянин. В обновлённом здании, помимо прочего, будут лаборатории, современная медиатека, а многофункциональное пространство позволит проводить различные мероприятия.

Современный дизайн и большие панорамные окна. Хотя строительные работы еще идут, уже заметны изменения. Так и не скажешь, что эта школа была построена почти 40 лет назад.

"На сегодняшний день выполнено порядка 70% инженерных коммуникаций, закрыт тепловой контур, такие вещи, как окна, отопление, кровля, фасад. Сейчас ведутся работы: чистовая отделка и пуско-наладочные работы систем вентиляции, холодного водоснабжения и горячего водоснабжения", - сообщил Алексей Вешкин, заместитель генерального директора компании подрядчика.

В четырехэтажном здании будут обучаться дети с 1 по 11 класс. В будущем здесь появятся универсальные и специализированные кабинеты. А за счёт стеклянных перегородок внутри помещений будет много естественного света.

"Продолжаем активную модернизацию московских школ. Она вступила в масштабную фазу. Одновременно в реконструкции находится 100 школ, которые прослужили 30, 40, 50 и 60 лет. Они морально и физически устарели. В этом году будет введено около сотни школ, желательно, конечно, к 1 сентября, в силу того, что мы вселяем школьников в другие здания, там такая достаточно перегруженная среда. Поэтому от строителей требуется не только качество, но и скорость работ, что чрезвычайно важно", - отметил Собянин.

За год старое здание превращается в образовательный центр с современными кабинетами, медиатекой и лабораториями. Ведь реконструкция по программе "Моя школа" - это не просто косметический ремонт. Здание меняют полностью - от фундамента до крыши, включая планировку. А на территории появится целый спортивный кластер - с беговыми дорожками, площадками для прыжков в длину, баскетбола, мини-футбола и настольного тенниса.

"Здесь было старое здание и кроме как двух компьютерных кабинетов ничего больше не было. А сейчас появятся и новые лаборатории по физике, по химии, и компьютерный кабинет, и робототехнический класс. Все, что нужно для того, чтобы дети получали образование", - рассказал Константин Кочетков, директор школы №218.

Тимирязевский – активно развивающийся район на севере Москвы, в котором проживает порядка 83 тысячи человек. Безопасность его жителей в скором времени будет в прямом смысле на высоте. На одном из участков Дмитровского шоссе возводится надземный переход, который не только обеспечит быстрый доступ к МЦД-1, но и разгрузит дорожный каркас. Неподалеку на стадии завершения еще один переход, но уже подземный. Находясь на границе, он соединит между собой два района - Тимирязевский и Бутырский.

А этот жилой комплекс построен в рамках столичной программы реновации. Так москвичи переезжают из старых хрущёвок в современные квартиры с уже готовой отделкой и развитой инфраструктурой.

"Завершено строительство, и начинается подготовка к переселению жителей в районе Савеловский на улице 2-я Хуторская. Это первый дом, введённый по программе реновации в районе Савеловский. Мы ожидаем, что больше тысячи жителей переселятся в новое комфортабельное жилье", - сообщил Владислав Овчинский, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы.

За последние годы на севере Москвы было многое сделано для повышения качества жизни местных жителей. Основная часть мероприятий реализована в рамках программы "Мой район", разработанной по инициативе мэра.