В Москве открылась выставка о казачестве и православной церкви

Сегодня в Москве открылась выставка исторических документов, посвященных подвигам казачества во время Крымской войны. Главная цель – осветить важный и непростой период истории нашей страны.

33 стенда с копиями более 160 архивных документов расскажут о героизме казачества и Русской православной церкви. Которая поддерживала дружины во время Крымской войны.

Также сегодня пройдёт научная конференция, на которой участники обсудят, как сохранить ценности и традиции. А также помочь казакам, живущим в других странах не потерять свою идентичность.

"Стало традицией в январе начинать Рождественские чтения именно с открытия выставки о казачестве и православной церкви. Я должен отметить, что это не разовое мероприятие, это уже 12 выставка, и все выставки живы. Мы их демонстрируем в регионах и даже за границей", - рассказал Виталий Сучков, руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.