Участники проекта "Московское долголетие" осваивают профессию бариста

Ароматный и привычный мир столичных кофеманов больше не будет прежним. В игру вступают тяжеловесы. Одну из самых востребованных профессий - бариста - решили освоить участники проекта "Московское долголетие".

Оказывается, люди серебряного возраста кофе употребляют так же часто, как юные менеджеры, программисты и артисты. Суточная доза впечатляет. От трех до пяти чашек с утра. С давлением, кстати, у всех всё в полном порядке. Татьяна Борисовна без кофе жить не может. Всю жизнь проработала бухгалтером, вышла на пенсию. Теперь всерьез подумывает о новом трудоустройстве.

Неудивительно, что на образовательный курс "Школа бариста" тут же нашлось множество желающих. На первом занятии - аншлаг. И это вовсе не занудная лекция о том, как пенсионерам заменить кофе на цикорий. Здесь всё по-взрослому. Как обжарить и хранить? Как добиться нужного аромата, выбирая между кофе на дрожжах и переваренным слонами? Да просто - как найти настоящий?

"Мы сейчас познакомились с кофе и попробовали дегустацию. На следующем занятии мы уже приступим к большей части практики. Мы будем пробовать как альтернативные методы заваривания - такие, как турка, гейзер. Мы попробуем также заваривание кофе в воронке. Очень сложный способ заваривания. Но я уверена, что у нас всё получится", - рассказала Сабрина Тимурова, тренер Московской школы бариста.

Еще бы не получилось - с таким рвением! Ольгу Николаевну сложно игнорировать. Она заслуженный диспетчер на железной дороге - благодаря "Московскому долголетию" с лёгкостью осваивает профессии, о которых в молодости не то что не мечтала. Даше не слышала!

И ведь все шансы кардинально изменить свою судьбу у участников "Московского долголетия" есть. Профессиональные тренеры в этом уверены.

"На самом деле, молодые не очень-то хотят работать бариста. Там работать нужно. А вот люди более взрослого возраста хотят общаться. Хотят открывать для себя что-то новое", - говорит Сабрина Тимурова.

А еще - делиться этими знаниями с самыми близкими: детьми, внуками и правнуками. Ведь главное - не тонкости приготовления. А согревающее душу тепло.