ВС России уничтожили 109 дронов и безэкипажный катер ВСУ

Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в центральной части Черного моря силами Черноморского флота. Об этом сообщили в Минобороны России на очередном брифинге. По данным военного ведомства, средствами противовоздушной обороны сбито 109 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия, а также беспилотники нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры Украины. Целями стали также склады хранения боеприпасов и места сборки беспилотных летательных аппаратов. Поражены пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников.

По информации Минобороны, на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанские Хутора и Захаровка. Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих. Силы ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы.