Алле Пугачевой дали месяц: ей грозит серьезная потеря

Личный пирс Аллы Пугачевой в подмосковном Солнечногорске обязали снести в ближайший месяц. Оказалось, что он построен минимум с пятью нарушениями. Росприроднадзор уже вынес предостережение Примадонне.

Ведомство проверило пристань на Истринском водохранилище и выяснило: пирс не зарегистрирован, не имеет сертификатов безопасности, не стоит на учете в Ростехнадзоре, не аккредитован для швартовки и мешает проведению торгов по акватории, перечислил Mash.

Алле Пугачевой дали месяц на демонтаж. Если этого не произойдет, ей грозят штрафы за незаконное использование водоема, которым пирс обслуживался около трех лет. После этого природоохранная прокуратура может подать иск — тогда конструкцию снесут принудительно.

Отдельно Росприроднадзор проведет расчет экологического ущерба. Если экспертиза покажет загрязнение воды или гибель рыбы, сумма штрафа может составить несколько миллионов рублей.

Напомним, что на Истре стоит дача Примадонны, которой, впрочем, она давно не пользуется. После того, как ее молодой супруг отстроил шикарный замок в деревне Грязь, артистка перебралась жить туда. Дачу же Пугачева подарила старшему внуку Никите Преснякову. Тот, однако, там почти не жил. Сейчас, по некоторым данным, дача и вовсе выставлена на продажу.

