В центре Москвы отреставрировали старинный особняк - памятник культурного наследия федерального значения. Здание в стиле позднего классицизма было построено на углу Пятницкой улицы и Первого Монетчиковского переулка на рубеже 18-19-го веков. Сменило немало хозяев. От дворян до купцов. А в советские годы здесь даже были коммуналки.

Время не пожалело особняк - в итоге уже мало что напоминало о былом великолепии. Теперь фасаду вернули первоначальный вид. Восстановили полуколонны и декоративные элементы. Световой фонарь. Работы проводились и внутри. Усовершенствовали коммуникации и сети. Отремонтировали перекрытия и лестницы.

"Отреставрировали белокаменный цоколь здания, а также декоративный бортик. Специалисты также вернули исторический облик интерьерам здания и приспособили его для размещения представительства Министерства иностранных дел РФ", - отметил заместитель руководителя Департамента культурного наследия Москвы Олег Голосной.