Кая Каллас пожаловалась на диктаторство фон дер Ляйен

Глава евродипломатии Кая Каллас в приватных разговорах жалуется на диктаторство председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Источники Politico отмечают, что нынешние отношения фон дер Ляйен и Каллас хуже, чем были у главы Еврокомиссии с Жозепом Боррелем.

Издание пишет, что Боррель ранее также конфликтовал с руководством. Однако, по словам источников, хотя бы спорил открыто. Каллас же резко критикует стиль управления фон дер Ляйен, однако признает, что реальных рычагов влияния у нее нет.

Еще карикатурнее выглядит ситуация в НАТО. Как пишет издание, роль генсека Рютте сегодня сводится не столько к управлению альянсом, сколько к постоянному балансированию вокруг Трампа. Успех зависит не от укрепления обороны, а от умения вовремя назвать американского лидера "папочкой", чтобы альянс не развалился.