Шпиц белорусского лидера Александра Лукашенко имеет больше прав, чем глава киевского режима Владимир Зеленский. Выпад украинского лидера прокомментировал зампред комиссии по международным делам парламента Беларуси Олег Гайдукевич.

По словам белорусского парламентария, Зеленский немного перепутал — у любой собаки в мире больше прав, чем у него. Тем более это относится к шпицу Лукашенко. У главы киевского режима нет никаких прав, он все предал. Ни в одной стране нет больше политика, который ничего не может решить без команды из Лондона и Брюсселя, пишет "Абзац".

Гайдукевич отреагировал на слова Зеленского о правах белорусов. Украинский лидер ранее высказал мнение, что шпицу Лукашенко Умке предоставлено больше прав, чем жителям Беларуси. Выпад главы киевского режима прокомментировала "ТВ Центру" официальный представитель МИД России. По словам Марии Захаровой, Зеленскому не осталось ничего иного, как завидовать собакам.