Маргарита Симоньян предстала без парика

Вскоре после смерти мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна, журналистка Маргарита Симоньян столкнулась с новым испытанием. У нее обнаружили рак.

Симоньян уже перенесла операцию и прошла два курса химиотерапии. Телеведущая намерена победить болезнь, но пока ее состояние оставляет желать лучшего. Тем не менее, Маргарита не унывает и общается с подписчиками в соцсетях.

Так, в официальном телеграм-канале Симоньян опубликовала фотографию, на которой запечатлена без парика. "Ничего не бойтесь. Бог есть, а смерти нет", - обратилась к общественности журналистка.

В комментариях многочисленные подписчики осыпали Маргариту добрыми пожеланиями и словами поддержки.

Ранее Симоньян призналась, что из-за лечения лишилась волос, многое ей дается с трудом — "ноги немножко не держат, боли везде". Самые тяжелые моменты, как отметила журналистка, приходятся на первое время после химии.

Кроме того, Маргариту измучила постоянная изжога. Симоньян посетовала, что от этой напасти ей ничего не помогает. "Но это, знаете, бывает у людей и без всякой онкологии", — быстро добавила она.

Поклонники поддерживают Маргариту, многие спрашивают в комментариях в блоге журналистки, как ей удалось смириться с потерей роскошных кудрей. Симоньян честно призналась, что изменение во внешности — последнее, о чем она сейчас думает.

