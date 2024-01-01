Близкие раскрыли подноготную отношений Лепса и Кибы: "У Авроры реально какой-то культ Григория"

В 2024 году певец Григорий Лепс появился на красной дорожке под ручку с юной красавицей Авророй Киба. Девушке тогда не было и 20 лет. Довольный артист назвал ее своей невестой. С тех пор в Сети к Авроре прилипло прозвище "невеста-внучка" из-за внушительной разницы в возрасте.

Примечательно, что в Сети далеко не все поверили в искренность чувств пары. Многие интернет-пользователи решили, что артист и его юная пассия просто связаны контрактом на пиар-роман. Однако в близком окружении пары подтвердили, что Григорий и Аврора на самом деле встречались.

"Они больше напоминали не влюбленную пару, а известного артиста и его преданную поклонницу. У Авроры реально какой-то культ Лепса. Она его ярая фанатка", - рассказали "КП" люди из близкого окружения Лепса.

Однако накануне, 25 января, Аврора Киба официально объявила о расставании с Григорием Лепсом. "Много всего доброго, теплого и хорошего было на нашем совместном пути. Эта история заканчивается на ноте благодарности и взаимоуважения. Никакой драмы", - сообщила Аврора на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Поговаривают, что юная Аврора Киба просто не выдержала ни характер Григория Лепса, ни его поведения, которое, по слухам, с ноября 2025 года оставляло желать лучшего.

