Иностранцам с судимостью запретят получать российское гражданство или ВНЖ

Иностранцам, имеющим неснятую или непогашенную судимость, откажут в получении российского гражданства, разрешения на временное проживание или вида на жительство в России. Соответствующий законопроект одобрила правительственная комиссия.

Документ предполагает внесение изменений в федеральный закон "О гражданстве РФ". Неснятая или непогашенная судимость могут стать основанием не только для отказа, но и для отмены решения о выдаче гражданства России, ВНЖ или РВП. Новые основания для аннулирования не будут применяться к документам, выданным до вступления закона в силу.

Для соискателей гражданства и вида на жительства в России вводится новое требование. Они обязаны предоставлять справку о судимости, выданную компетентным органом иностранного государства не ранее чем за три месяца до подачи заявления, передает ТАСС.