Предпоследний уровень опасности ввели в Москве из-за мощных снегопадов

Предпоследний, "оранжевый", уровень погодной опасности установлен в Москве в связи с ожидающимися сильными снегопадами. Об этом рассказали в понедельник, 26 января, в Гидрометцентре России.

Как следует из прогностической карты предупреждений на официальном сайте Гидрометцентра, в период с 27 по 29 января в столице ожидается продолжительный сильный, местами очень сильный снег. Этому может сопутствовать гололедица и снежные заносы на дорогах, ночью 27 января в отдельных районах не исключена метель.

"Оранжевый" режим погодной опасности будет действовать с полуночи 27 января до 12 часов дня 29 января.

В Гидрометцентре объяснили столь резкую смену погоды влиянием теплого атмосферного фронта западного циклона. При этом морозы ослабнут. Днем 27 и 28 января будет около четырех-шести градусов ниже нуля. Однако под конец недели столбики термометров вновь пойдут вниз — ожидается снижение температуры до 10-15 градусов мороза.

Между тем климатолог, академик Российской академии наук Владимир Клименко предупредил, что привычные сроки наступления весны и лета в Москве и Подмосковье сдвигаются. Так, климатическая весна начнет заявлять о себе не в марте, а уже в феврале. Летняя погода может установиться не в июне, а в мае.