Россиянки случайно попали на базу ВМС США вместо "Макдональдса"

Двух россиянок арестовали в США за то, что они заехали на военную базу. Девушки утверждают, что попали на объект случайно — искали фаст-фуд, но заблудились. Поворот не туда может обернуться для гражданок России тюремным сроком.

Как пишет SHOT, Кристина и Наташа путешествовали по Соединенным Штатам на автомобиле. Находясь в Сан-Диего, подруги решили заехать в закусочную и доверились навигатору. Однако в итоге девушки попали на военную базу американской морской пехоты.

Военные задержали девушек и отправили под стражу. По законодательству Соединенных Штатов россиянкам может грозить до полугода тюрьмы.

Проживающие в США россияне подтвердили SHOT, что случайно попасть на пресловутую военную базу вполне можно: навигатор ведет неверным путем, а КПП по непонятной причине располагается дальше въезда на территорию базы, поэтому понять ошибку сразу не удается.

Ранее сообщалось, что финские пограничники задержали трех германских туристов, которые незаконно пересекли границу между Россией и Финляндией. Задержанные заявили, что ими двигало любопытство, а в качестве вспомогательных средств для пересечения границы в зимних условиях они использовали снегоступы.

Между тем власти Финляндии и Польши активно изучают возможность восстановления болот как многоцелевую меру по защите своих границ. Болота рассматривают в Варшаве и Хельсинки как эффективную естественную преграду против военной техники, которая может в будущем прийти с востока.